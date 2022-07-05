Diyarbakır'da, kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

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Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Ergani ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Mehmet Kuru (50) için AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Adnan Menderes Mahallesi´ndeki evinden çıkan Mehmet Kuru, geri dönmeyince yakınları çevrede arama yaptı. Mahallelinin de yardımıyla yapılan aramadan sonuç elde edemeyen yakınları, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı ve iz takip köpeklerinin de yer aldığı arama çalışması devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2022-07-05 20:14:45



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