Diyarbakır’da kaybolan şizofreni hastası 3 gün sonra bulundu

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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde üç gündür haber alınamayan şizofreni hastası Eğil ilçesinde bulundu.

Ergani ilçesi kırsal Şölen Mahallesi’nde şizofreni hastası Murat Kuru (50), üç gün önce akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi kendi imkanlarıyla arama çalışmaları başlattı. Kendi imkanlarıyla Kuru’ya ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, ANDA arama kurtarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevke edildi. Ekipler, Şölen ve Bademli kırsalında arama çalışmalarına devam etti. Bugün çalışmaların üçüncü gününde Kuru, Eğil Dere Mahallesi’nde bulundu. Sağlık taraması için Ergani Devlet Hastanesine götürülen Kuru, daha sonra ailesine teslim edilecek.

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