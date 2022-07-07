Pahalı yüzüğü alıp, yerine kendi ucuz yüzüğünü koydu, sonra satın aldı



Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kuyumcu giren 3 kadından biri, kuyumcunun dalgınlığından faydalanarak 10 bin TL değerindeki yüzüğü tabladan alıp, yerine elindeki 4 bin TL değerindeki yüzüğü koydu. Bir süre daha yüzüklere bakan kadın, daha sonra tabladan kendi yüzüğünü satın alarak ayrıldı. Tablaya baktığında pahalı yüzüğü göremeyen kuyumcu, güvenlik kamerasından hırsızlığı tespit ederek polise şikayetçi oldu.

Ergani ilçesinde bir hafta önce bir kuyumcu dükkanına gelen 3 kadından biri, iş yeri sahibi Ercan Yıldırım´a yüzüklere bakmak istediklerini söyledi. Yıldırım, 2 tabla yüzüğü kadınların önüne koydu. 3 kadın da yüzükleri denemeye başladı. Bu sırada telefonla konuşan Yıldırım, içerideki başka bir müşteriyle de ilgilenmeye başladı. Kadınlardan biri kuyumcunun dalgınlığından faydalanarak en pahalı yüzüklerden birini alarak sol elindeki peçetenin içine koydu ve beraberindeki getirdiği yüzüğü çıkarak tablaya koydu. Bu sırada da diğer kadınlar yüzüklerle ilgilenmeye devam ederek, kuyumcunun olayı fark etmemesini sağladı. Bir süre daha sonra yüzüklere bakan kadın, tablaya bıraktığı yüzüğü alarak kuyumcuya gösterdi ve onu almak istediğini söyledi. Kuyumcu Ercan Yıldırım, yüzüğü tartıp 4 bin TL tuttuğunu söyledi. Diğer kadınların biri de çantasından çıkardığı paraları sayarak, 4 bin TL´yi tezgaha koydu. Yüzüğü alan kadın, bir süre daha yüzüklere baktıktan sonra yanındakilerle kuyumcudan çıktı.

Ercan Yıldırım, müşteriler ayrıldıktan sonra tablaya baktığında 10 bin TL değerinde olan yüzüğün olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yıldırım, hırsızlığı tespit etti, polis merkezine giderek kadınlardan şikayetçi oldu. Yıldırım, başka kuyumcular da mağdur olmasın diye görüntülerini paylaştığını söyledi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2022-07-07 10:54:47



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