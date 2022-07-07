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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesi’nin yol çalışmaları devam ediyor

İHA

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki yollara 82 bin 500 metrekare kilitli parke taşı ile 32 bin 850 metre bordür, merkez mahallelerdeki yollara ise 87 bin metrekare kilitli parke taşı ve 7 bin 600 metre bordür döşeme çalışmaları devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi’nin yol çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki yollara 82 bin 500 metrekare kilitli parke taşı ile 32 bin 850 metre bordür, merkez mahallelerdeki yollara ise 87 bin metrekare kilitli parke taşı ve 7 bin 600 metre bordür döşeme çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Yenişehir ilçesi genelinde cadde ve sokaklarda yürütülen kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bahar aylarından itibaren ilçenin şehir içi ulaşım ağını kolaylaştırmak amacıyla düzenli Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci, "Yenişehir ilçemiz genelindeki yeni yerleşim alanlarındaki yollarımızı yenileme ve alt yapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından baharın başından itibaren yürütülen kırsal mahallelerde kilitli parke ve bordür döşeme çalışmaları çerçevesinde Çakmak Mahallesi’nin Pınarlı mezrası, Sivritepe Mahallesi’nin Terziyan mezrası, Yukarı Nasırlar Mahallesi, Aşağı Nasırlar mezrası, Çimenler, Başil, Güvercinlik, Harput mezrası ve Güvercinlik Mahallelerinde 28 bin metrekare kilitli parke taşı ve 5 bin 200 metre bordür döşedi. Merkez mahallemizden olan Sanayi Mahallemizde 5 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi. Aziziye Mahallemizde ise çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.
İlçede kaldırım ve yol yapım çalışmalarının da yapılacağını aktaran Başkan Beşikci, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Fabrika, Üçkuyu ve Çelikevler Mahallelerinde toplamda 3,8 kilometre uzunluğunda yolun iyileştirerek, 8 bin 415 ton sıcak asfalt çalışması yapılacaktır. Biz mahallelerimizin ve sokaklarımızın daha konforlu ve ilçemize yakışır bir hâle gelebilmesi için çalışmalarımızı bu yaz boyunca da sürdüreceğiz’’ ifadelerinde bulundu.

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