Şehit aileleri ve gazilerden CHP-HDP ittifakına tepki "CHP, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin hakimiyetine girmiş durumdadır"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ortak bir basın açıklaması yaparak HDP ile ittifak halinde olan ve zaman zaman birlikte fotoğraf veren CHP'ye tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) terör örgütünün siyasi uzantısı olan Halkların Demokrasi Partisi (HDP) hakimiyeti altına girdiğini belirten Başkan Gündüz ve Sözen, bu durumun şehit aileleri ve gaziler tarafından kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Ortak basın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmeye yeminli bebek katili PKK terör örgütü ile arasına mesafe koyamamış CHP ve siyasi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akli melekelerini yitirmiş durumdadır. CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin hakimiyetinin altına girmiş durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zamana kadar gizliden gizliye yürüttüğü ve fotoğraf vermekten çekindiği HDP ile ittifakı her gün yeni görüşmelerle gün yüzüne çıkmaktadır. CHP, ülkenin bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden çalışan kahraman Türk polisimizi değil, PKK’lı Saliha Aydeniz teröristini tercih etti. Daha önce buna benzer birçok konuda kirli ittifakı destekleyen CHP, PKK’ya yönelik Suriye tezkeresinde HDP'li Mithat Sancar'ın yaptığı çağrıyla adeta 'Hayır' demek için cesaret bulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu parti, bugünlerde ülkeyi bölmeye çalışan hainlerle kol kola diz dize. Bu millete yapılan ihanetin hesabını Kemal Kılıçdaroğlu er ya da geç verecektir" ifadelerine yer verildi.

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