Kaçırdığı avukat eşini ve 3 yaşındaki kızını emniyete getirip teslim oldu (2)

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

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F.G. VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'da, dün akşam saatlerinde kızı B.D.G. ile boşanma aşamasındaki avukat eşi Türkan Gülistan Tekin´i kaçıran ve bugün öğleden sonra polis merkezine götürerek teslim olan F.G. ile gözaltındaki kardeşi A.G., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-07-07 19:23:54



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