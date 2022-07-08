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MHP Diyarbakır İl Başkan adayı Yıldırım: “Vatandaşımızla daha çok kucaklaşmamız gerekiyor”

İHA

MHP Diyarbakır İl Başkan adayı Yıldırım: “Vatandaşımızla daha çok kucaklaşmamız gerekiyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanının görevden alınması üzerine il başkanlığı için aday olan iş insanı Özkan Yıldırım, partinin başarılı olması için daha çok faaliyet gösterip vatandaşla kucaklaşacaklarının mesajını verdi.
Geçtiğimiz günlerde MHP Diyarbakır İl Başkanlığındaki görevden alınmalardan sonra il başkanlığı için 50'den fazla başvurunun yapıldığı öğrenildi. Diyarbakır İl Başkanlık adaylığı için Ankara'da MHP Genel Merkezine gidip başvuran adaylardan eski il başkan yardımcısı ve iş insanı Özkan Yıldırım, 2018 seçimlerinde bağımsız adaylığını bıraktığını ve tüm Diyarbakır esnafını, sokaklarını tek tek gezdiğini söyledi. Yıldırım, “
Ancak tek başıma bağımsız bir aday olarak çalışmalarımın yeterli olamayacağını görüp, devletimizin bekası için bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendin ile aynı yolda yürümeye karar verdim. 2019 yılında Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katılıp, il başkan yardımcısı görevini layıkıyla yerine getirdim. Resmi olmayan sonuçlara göre 3 bin kadar oy aldım. YSK resmî sonuçlarına göre ise aldığım geçerli oy sayısı 1100’dür. Bu aldığım oy oranı ile tek başıma, Vatan Partisi ile aynı seviyededir” dedi.
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yaşadığımız coğrafya itibari ile Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyaset yapmak zaman zaman elbette tepkilere yol açıyor. Ancak yıllardır çocukluk çağımdan bu yana babamdan da gördüğüm içimizdeki vatan sevgisi bana her zaman güç veriyor. Benim asıl amacım her koşulda vatandaşımın yanında devletin olacağını göstermektir. Herkesi dinleyip, çözüm bulmak, gerçek gücün insan kazanmak olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bölgemizde Milliyetçi Hareket Partisini daha da çok duyacağımıza ve sahalarda daha görünüyor olacağımıza inancım tamdır. Başkan olursam, seçim sürecinde uygulamaya koyacağım birçok proje vardır. Bu projelerim öncelikle bilindik kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaretlerden öte, esnaf ve halkın yararına olacak çalışmalar olacaktır. Bu çalışmalar da Milliyetçi Hareket Partisini daha da görünür kılıp burada ses getirecek kadar oy almamıza olanak sağlayacak. Başkan olmayı bambaşka bir boyuta taşıyıp asıl gücü vatandaşım yararına kullanmaktan asla çekinmeyeceğim.”
Milliyetçi Hareket Partisi’nin kendisi için devletin bekasını temsil ettiğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ben, vatan ve millet sevdalısı biriyim. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli ile aynı yolda yürümekten gurur duyuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bölgede başaralı olması için vatandaşlarımızla daha çok kucaklaşmamız ve partimizin amacının her haneye ulaşması gerekiyor. Bunu yapmamız ve başarılı olmamız için özverili çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Yapacağımız projeler kağıt üzerinde kalmayıp, uygulamaya geçerse başarı kendiliğinden gelecektir. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olursam yapacağım ilk çalışma parti binamızı bağımsız bir binaya taşımak olacak. Konum itibari ile vatandaşlarımızın her yerden kolayca ulaşım sağlayacağı ve çalışmalarımızı göreceği bir binada faaliyet gösteriyor olacağız.”

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