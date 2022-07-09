Diyarbakır'da iki grup arasında taşlı, bıçaklı, silahlı kavga: 7 yaralı



Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi TOKİ Konutları´nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-07-09 00:10:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.