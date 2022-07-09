Bismil´de `huzur´ uygulaması: 19 gözaltı

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BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen `huzur´ uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 19 şüpheli, gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece saatlerinde düzenlenen `Huzur´ uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli ile üzerlerindeki bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2´si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Bismil

2022-07-09 10:36:14



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