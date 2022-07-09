Diyarbakır’da vatandaşlar kurbanlıklarını profesyonel kasaplara emanet etti

Türkiye’nin dört bir yanında acemi kasap yaralanmaları yaşanırken, Diyarbakır’da vatandaşlar kurbanlıkları profesyonel kasaplara emanet etti.

Türkiye’nin dört bir yanında acemi kasapların kurbanlıklarını kendilerinin kesmeye çalışması kazaları da beraberinde getirdi. Diyarbakır’da ise vatandaşlar, belediyelerin belirledikleri yerlerde kesim işini ehline bıraktı. Kimi vatandaşlar kurbanlığını başka yerden aldı, kimisi de kurbanlığı belediyenin belirlediği yerlerden Yenişehir ilçesindeki Üç Kuyular TOKİ sabit semt pazarı karşısından alarak yanı başındaki kesim yerine götürüp işi profesyonel kasaplara bıraktı.



“Herkes kafasına göre kesmiyor, iş kazalarının önüne de geçiliyor”

Kurbanlığını kestirmeye getiren vatandaşlardan Mustafa Daysal, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını söyledi. Kurbanlarını kesim yerine getirdiklerini aktaran Daysal, “İslami şartlara uygun bir şekilde kesiliyor. Kasaplar, Diyanet'ten gelen kesimciler var. Onlar tarafından kesiliyor. Herkes kafasına göre kesmiyor. İş kazalarının önüne de geçiliyor. Herkes kurban kesemez. Kaçar, bir şey olur. Elini keser, bir şeyler olur. Kurbanlarımızı kestikten sonra eve götürüp belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere eşit bir şekilde pay edip dağıtıyoruz” dedi.

Kasap Halit Elbey, vatandaşların kurbanlıklarını kendilerine getirdiğini ve İslami usullere göre kesim yaptıklarını söyledi. Elbey, “Bizde gerekli İslami usullere göre kesiyoruz. Acemi kasaplar yapmasınlar. Günahtır öyle bir şeye girişmesinler” diye konuştu.

Kurban satıcısı Mehmet Nergiz ise, 8 keçi ve 30 adet koçu satış için getirdiğini ifade etti. Nergiz, “En düşüğü 2 bin lira, en yükseği de değişiyor; 3 bine kadar var. Buradan alınan kurbanlıkları yan tarafa kesime götürüyorlar” şeklinde konuştu.

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