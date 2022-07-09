Diyarbakır'da iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kahvehaneye sığınan ve içeride oturanlar tarafından linçten kurtarılan 2 kişi ise polis ekiplerine teslim edildi.
Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 770. Sokak´ta akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Kavga sırasında ise 2 kişi sokakta bulunan bir kahvehaneye sığındı. İçeride oturanlar, diğer grubun kendilerine sığınan 2 genci almasına izin vermedi. 2 genç, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Polis kahvehaneye sığınan 2 genç ile kavgaya karışan bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
Öte yandan, olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2022-07-09 23:07:45
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