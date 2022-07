Diyarbakır'da 67 Ekim 2014'te 'Kobani olayları' bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökgüz'ün öldürülmesinin 8. yılında acılar tazeliğini koruyor. Hasan Gökgüz'ün babası Mehmet Gökgüz, “Selahattin Demirtaş’ı masum olarak göstermeye çalışıyorlar. Ama Demirtaş masum değildir. Eğer masum olsaydı bu masumların burada ne işi vardı?” dedi.

Diyarbakır’da Kurban Bayramında et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen 4 gencin ailesinin acıları, olayların 8. yılında da tazeliğini koruyor. Bağlar ilçesinde 67 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca katledilen Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökgüz'ün ailelerinin acıları tazeliğini koruyor. Hasan Gökgüz’ün babası Mehmet Gökgüz, Ramazan ve Kurban Bayramıyla beraber 16 bayramdır aynı acıyı yaşadıklarını anımsattı.

Acılarının aynı olduğunu aktaran Gökgüz, “Ha dün bayramdı, ha bugün bayramdı. Acımız aynıdır, devam ediyor. Her bayram geldiğinde acımız tazeleniyor. Sanki çocuğumuz daha yeni şehit olmuş. Bizim için hiç fark etmiyor. Allah, hakkımızı bırakmasın. Bir parça et vermekti amaçları. Başka gayeleri yoktu. Kürt hakları diyorsanız Kürtleri öldürüp bu acıyı niye veriyorsunuz. Kuruluşunuzdan beri Kürtlere, Müslümanlara acı veriyorsunuz. Başka bir gayeniz yoktur. Bayramın üçüncü günüdür vallahi ne bir yere gitmişim, ne de bir ziyarete gitmişim. Hep evdeydim, hüzünlü hüzünlü oturdum” diye konuştu.



“Devlete bir çağrıda bulunuyorum, Selahattin Demirtaş’a ceza versinler”

Selahattin Demirtaş’ın masum olarak gösterilmeye çalışılmasına tepki gösteren Gökgüz, “Ama Demirtaş masum değildir. Eğer masum olsaydı bu masumların burada ne işi vardı? Amerika’dan emir aldı, dedi her tarafı Kobani yapın. Sokaklara çıkın. Millete bir çağrı yaptı. Sizin aracılığınızla devlete bir çağrıda bulunuyorum. Bu Selahattin Demirtaş’a ceza versinler. 678 Ekime kendisi sebeptir. Eğer o çağrı yapmasaydı bu olaylar olmazdı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, bunlar diyor ki masumdur. Hanefi Avcı ve bir de Meral Akşener diyor ki, masumdur. Acaba senin oğlunu öldürseydiler; bu kelimeyi kullanabilecek miydin? Gidin şehit annelerine sorun. Selahattin Demirtaş masum mudur, değil midir? Gidin o acıyı onlardan sorun. Daha dün askerler şehit oldu. Eğer o masum ise dünyada herkes masumdur. Zalimler için yaşasın cehennem. Mahkemei Kübra da hakkımı helal etmeyeceğim. Selahattin Demirtaş’ın, kim sebepse, 118 kişi şu anda mahkemeye çağırıyorlar. Kimin parmağı varsa hepsinden davacıyım. Öbür dünya da yakalarını bırakmam. Hakkımı onlara helal etmem” şeklinde konuştu.

