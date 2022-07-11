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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 42’nci gününde

İHA

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 42’nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 42’nci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 42’nci gününe girdi. Buruk bayram geçiren aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor.
2010 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan eyleme gelen anne Aynur Panay, oğluna hasret olduğunu, oğlunu çok özlediğini söyledi. HDP’nin oğlunu kaçırıp PKK’ya teslim ettiğini ileri süren Panay, “Emrah oğlum, orası senin yerin değil. Kurban olayım gel. Sen gelmeyinceye kadar buradan kalkmayacağım” dedi.

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