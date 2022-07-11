Tunceli´de araziye tuzaklanmış EYP ele geçirildi, imha edildi

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TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de 28 Nisan´da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonu kapsamında yapılan aramalarda teröristlerce araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. EYP, konrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonu sürüyor. 622 personel ve 40 operasyonel timin aralıksız olarak sürdürdüğü operasyonda Ovacık ilçesi kırsalında patlayıcı madde arama köpeği ve dedektörlerle yapılan arazi taramasında toprağa gömülü, tuzaklanmış EYP düzeneği tespit edildi. Güvenlik güçlerince tespit edilen EYP, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-07-11 15:22:58



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