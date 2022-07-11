Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerlerine sıkı denetim

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kurban kesim ve satış yerlerini denetledi.

Zabıta Daire Başkanlığı, insan, hayvan ve çevre sağlığı için kurban kesim noktalarında denetim gerçekleştirdi. Halkın sağlığını korumak adına gerçekleştirilen denetimlerde, alınması gereken tedbirler konusunda ilgililere uyarılar yapıldı. Ekipler, kurban kesim yerlerindeki hayvanların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de kontrol ettiler. Zabıta ekipleri, bayram süresi boyunca kentteki kesim ve satış noktalarını denetlemeye devam edeceği belirtildi.

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