Diyarbakır’da nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntülendi

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Diyarbakır’da en son 2017 yılında görüntülenen 3 su samuru sonrası ikişer yıl arayla iki tanesinin ölü halde bulunmuştu. Üçüncü su samuru ise dün gece geç saatlerde Dicle Nehrinde görüntülendi.

Diyarbakır’da 2017 yılında tarihi surların bitişiğinden, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nden geçen Dicle Nehri'nde yaşayan 3 su samuru, kamışların arasından çıkıp, yüzdükleri sırada görüntülenmişti. Daha sonra 2018 ve 2022 mart ayında 2’si ölü halde bulunmuştu. Önceki gece geç saatlerde üç su samurundan yaşayanı görüntülendi. Tarihi Ongözlü köprü dibinde ailesiyle oturan vatandaşlar su içerisinde kayalıklara çıkarak avlandığını göründükleri su samurunu cep telefonu kameralarına kaydetti. Yaklaşık 20 saniye görüntülenen su samuru daha sonra nehir içerisinde gözlerden kayboldu.

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