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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim yuvasını talan eden hırsızlar tutuklandı

İHA

Eğitim yuvasını talan eden hırsızlar tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde okula dadanarak 150 bin TL zarara uğratıp kaçan 4 şahıstan 3'ü, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak tutuklandı.
Olay, Bismil'de bulunan bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde hırsızlık yapıldığı bilgisini alan Bismil Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ulutürk Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayı sonrasında çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızlığa karıştığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Okulda maddi değeri 150 bin TL üzerinde olan demirbaş ve eğitim gerecine zarar verdiği saptanan E.T., İ.A., Ö.P. ve E.Ö. isimli şüpheliler, çalmış oldukları elektronik eşyalar ile birlikte yakalandı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden E.T., İ.A. ve Ö.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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