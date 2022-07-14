23 yıllık evlat hasreti 11 başarısız denemeden sonra sonuçlandı

Diyarbakır’da yaşayan ve 23 yıldır evli olan Nilcan ve Ramazan Akça çifti, toplam 11 başarısız tüp bebek denemesi sonucunda ikinci çocuklarına aynı klinikte müjdeyi aldı.

Diyarbakır’da 23 yıldır evlat hasreti çeken ve birçok tüp bebek merkezinde defalarca başarısız tüp bebek denemesi olan 46 yaşındaki Nilcan ve Ramazan Akça çifti, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. 6 yıl önce ilk çocuğunu kucağına alan çift ikinci çocuk için başvurduklarında polistik over tanısı konularak fitoterapi ve akupunktur tedavisi uygulandıktan sonra ilk denemede ikinci çocuk başarısı elde edildi. Toplamda birçok klinikte 11 defa başarısız denemesi olan ve gebelik kesesini gören Akça çifti, bebeğin kalp atışlarını duyduktan sonra mutluluk gözyaşları döktü. Gözlerine inanamayan çift, bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.