Ergani'de otomobil tarlaya devrildi: 7 yaralı

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Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya yuvarlanan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Ergani kara yolunda meydana geldi. V.Ş.´nin kontrolünü yitirdiği 06 N 6032 plakalı otomobil, tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobildeki 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2022-07-14 16:26:17



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