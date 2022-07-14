HDP nöbetindeki baba: Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimse bekleyebilir mi?



Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, 2015 yılında 16 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Fatih için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, "Bugün 40 derece sıcaklığın altındayız. Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimse bekleyebilir mi? Yaz, kış, hastalık dinlemeden evlatlarımızın peşindeyiz" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 303 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1046'ncı güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. Aileler, hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı kentte evlat nöbetini sürdürüyor.

Hani ilçesinde 7 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için nöbetini sürdüren Abdullah Demir, "Bugün 40 derece sıcaklığın altındayız. Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimseye bekleyebilir mi? Yaz, kış, hastalık dinlemeden evlatlarımızın peşindeyiz. Şu ana kadar 37 evladımız geldi. Devletimiz kelepçe vurmadan ailelere teslim etti. İnşallah darısı bizim de başımıza olur. Biz 3 yıldır buradayız. Eylemimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Oğlum, kaç gel Türk adaletine teslim ol. Bak diğer çocuklar geldi. Hiç ceza almadan ailelerine teslim ettiler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhad ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN

2022-07-14 16:40:47



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