Diyarbakır Valisi Su, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Valisi Ali İhsan Su, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda, şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Vali Su'ya AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Programa ayrıca, 15 Temmuz şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı.
Burada konuşan Vali Ali İhsan Su, Türk milletinin her zaman, her şart altında, şartların ne olursa olsun hürriyetine, bayrağına, ezanına ve toprağına sahip çıktığını söyledi. Su, "En son 15 Temmuz FETÖ terör örgütünün darbe girişimini, ülkemizi işgal etme teşebbüsünü, demokrasimizi ortadan kaldırma, hükümetimizi yıkma, ülkemizi bölüp parçalama teşebbüsünü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun çağrısıyla yüce milletimiz meydanlara inerek bertaraf etmiştir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2022-07-14 23:28:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.