15 Temmuz şehidi polis memuru Halit Gülser kabri başında dualarla anıldı

2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü’nce (FETÖ) yapılan hain darbe girişiminde görev yaptığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen polis memuru Halit Gülser, memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hain kalkışmanın 6'ıncı yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Hain terör örgütü FETÖ’nün kirli emelleri, milli irade ve demokrasiden yana saf tutan kahraman milletin, Türk askerlerinin ve polislerinin başarılı mücadelesi sonucu, gerçekleşmeden ortadan kaldırıldı. 6 yıl önce milli irade ve demokrasi için yapılan başarılı mücadelede, şehit olan kahraman Türk polislerinden biri de Dicleli şehit polis memuru Halit Gülser’di. Dicleli polis memuru Halit Gülser, görev yaptığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na darbeci askerler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşmüştü. Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, şehit polis memuru Halit Gülser’in Dicle ilçesine bağlı kırsal Pekmezciler Mahallesindeki kabri başında dualarla anıldı. Anma programı çerçevesinde şehit polis memuru Halit Gülser’in kabri ziyaret edildi. 15 Temmuz şehidi polis memuru Halit Gülser’i anma programına Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali ihsan Su, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, 7. Kolordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 8. Ana Jet Üst Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Dicle Belediye Başkan Vekili Ferat Ay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Osman Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Dicle İlçe Müftüsü Zeyd Akın, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, şehit polis memuru Halit Gülser’in babası Ömer Gülser, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan, çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, şehit Halit Gülser’in kabri başında dua okudu. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su ve diğer protokol üyeleri, şehit Halit Gülser’in kabri başına karanfil bırakıp mezardaki çiçekleri suladı. Diyarbakır Valisi ve büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, şehit polis memuru Halit Gülser’in babası Ömer Gülser’e başsağlı dileyerek, taziye dileklerini iletti.

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