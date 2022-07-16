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Doğu ve Güneydoğu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'

DHA

Doğu ve Güneydoğu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'


Selim KAYASerhat ÖZDEMİRSekvan KÜDENAziz ÖNALAhmet ÇÖTELİTuran KOYUNCU DİYARBAKIR, (DHA)DEMOKRASİ ve Milli Birlik Günü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Şehirlerin sembol alanlarında bir araya gelen vatandaşlar darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine tepki göstererek şehit ve gazileri andı.
Etkinlikler kapsamında Diyarbakır´da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Sur ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii Meydanı'nda İl Valisi Ali İhsan Su'yun katılımıyla gerçekleşti. 15 Temmuz sergi açılışının ardından Keçiburcu´ndan Kurşunlu Camiye kadar yapılan yürüyüşün ardından Vali Ali İhsan Su burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi, ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını hazmedemeyen FETÖ terör örgütünü kullanarak işgal etmek istediklerini söyledi. Su, "Yurdumuzu işgal etmek, vatanımızı bölmek ve parçalamak üzere darbe teşebbüsünde bulundular. Ama yüce milletimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde, onun çağrısıyla meydanlara indi. Ve tanklara uçaklardan atılan bombalara kendilerini siper etti. Bu hain darbe girişimini bertaraf etti" dedi.
ŞIRNAK
Şırnak Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında meydanda çok sayıda kişi bir araya gelerek, demokrasi nöbetine katıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6´ncı yıl dönümünde Şırnak'ta Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla çeşitli programlar düzenlendi. Şırnak Ömer Kabak Meydanı´nda bir araya gelen yüzlerce kişi ellerinde 102 metrelik dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
BİNGÖL
Bingöl'de de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ellerinde Türk bayraklarıyla Direniş Meydanı'na bir araya gelenler şehitleri andı. Bingöl Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Direniş Meydanı'ndaki etkinliğe Vali Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Can Bolat, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Albay Necdet Durak, Anadolu Güvenlik Korucuları Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ELAZIĞ
Elazığ'da, darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler yapıldı. İlk olarak İzzetpaşa Camisi önünden valilik binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Daha sonra 15 Temmuz'a ait fotoğrafların yer aldığı 'Türkiye Aşkına' fotoğraf sergisi protokol üyeleri tarafından gezildi. Mehteran takımının gösterisi ile devam eden etkinlikte 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusunda sporcuların 'Demokrasi Elden Ele' sloganıyla ulaştırdıkları Türk bayrağını Vali Ömer Toraman'a takdim edildi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ile etkinlik devam etti. Etkinliğe Elazığ Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, 8 Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, AK Parti Elazığ milletvekilleri, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
SİİRT
Siirt´te '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü´ kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehitler ve gaziler için kent meydanında toplanıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte kent meydanında Mevlid-i Şerif okutuldu ve hatim duası yapıldı. Programa Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince mevlit programına katılan vatandaşlara, cami çıkışında, gülsuyu ve lokum ikram edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR, Sekvan KÜDEN, Aziz ÖNAL, Ahmet ÇÖTELİ, Turan KOYUNCU
2022-07-16 01:26:20

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