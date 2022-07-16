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İhsan YILMAZ/SİLVAN, (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Mehmet Oğurlu (25), serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu. Oğurlu için arama çalışması başlatıldı.

Silvan ilçesi kırsal Gören Mahallesi'nde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Mehmet Oğurlu´dan kenarda bekleyen yakınları haber alamadı. Yakınları Oğurlu'yu bir süre suda aradı, bulamayınca da AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler, Mehmet Oğurlu için arama çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında kanalın suyunun kesilmesini talep etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2022-07-16 17:34:39



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