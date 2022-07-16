Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu (2)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



9 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİNE ULAŞILDI

Diyarbakır´ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Mehmet Oğurlu´nun (25) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 9 kilometre uzaklıkta bulundu. Sulama kanalı kapısına sıkışan ve ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Oğurlu´nun cenazesi, otopsi için morga götürüldü. (DHA)İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2022-07-16 18:39:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.