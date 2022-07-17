Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 48'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 48’inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten Abdullah Demir, evlatları için burada oturduklarını söyledi. Demir, “Bu vicdansızlar burayı terk edip gitmişler. Evlatlarımızı buradan alıp Lice’ye götürüp teslim ettiler. Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz. Onları almadan buradan kalkmayacağız. Evlat acısıdır, 13 bayramdır göremiyorum. Bunun kadar acı bir şey var mı? Evlatlarımız için oturuyoruz, 37 evladımız geldi. Hiçbir evladımıza kelepçe vurulmadan anne ve babalarına teslim edildi. Oğlum Fatih kaç gel, Türk adaletine teslim ol” dedi.

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