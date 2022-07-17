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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı

İHA

Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı

Diyarbakır’da Silvan yolu Kıtılbıl mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Silvan yolu üzerinde Kıtılbıl Kervansaray mevkiinde tali yoldan gelen 07 BH 1667 Opel marka araç ile 21 TC 236 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste bulunan 4 kişi, Opel marka araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazada can kaybının olmaması sevindirirken, her iki araçta bulunan ve yaralan 5 kişi AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek kentteki hastanelere sevk edildi.

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