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Diyarbakır’da Karacadağ’ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı Üretici Mehmet Atik: “Tarlada karpuzun tonu 2 bin 500 lira, çarşı da 7 bin 500 lira. bizim 2 bin 500 liralık malımıza yüzde 200 eklenerek satılıyor” “Rekolteden memnunuz. Biz girdi fiyatlarından memnun değiliz”

İHA

Diyarbakır’da Karacadağ’ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı Üretici Mehmet Atik: “Tarlada karpuzun tonu 2 bin 500 lira, çarşı da 7 bin 500 lira. bizim 2 bin 500 liralık malımıza yüzde 200 eklenerek satılıyor” “Rekolteden memnunuz. Biz girdi fiyatlarından memnun değiliz”

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Karacadağ bölgesinde 250 dönümde yetiştirilen karpuzun hasadı yapıldı. Üretici Mehmet Atik, “Karacadağ bölgesi altı volkanik olduğu için ve bu bölgede geceleri çok serin olur. Serinlikten dolayı karpuz bozulmuyor. Rekolteden memnunuz” dedi.
Diyarbakır’ın verimli, bereketli Karacadağ bölgesinde karpuz üreticisi hasada başladı. 2013 yılında Adana’dan getirilen ve örtü tipi yetiştirilen karpuz, verimli arazilere uyum sağlayarak rekoltede üreticiyi memnun eden verimi sağladı. Üretici Mehmet Atik, Adana’da dönüme 67 ton alınırken Diyarbakır’da toprakların ham olmasından dolayı 1012 ton aldıklarını söyledi.
Bulundukları yerin Karacadağ bölgesi Çakırkaya köyü olduğunu aktaran Mehmet Atik, arazi sahibi ve karpuz ekimini yaptıklarını söyledi. Bulunulan alanda baraj olmadığını, sulamayı yeraltından sondaj suyuyla yaptıklarını ifade eden Atik, “Enerji çok yüksek olduğu için sadece elektrik dönüm başına 2 bin lira geliyor. Devletimizden birinci isteğimiz biran evvel sulama kanallarını faaliyete geçirmeleri. Türkiye’nin kurtuluşu tarımdadır. Biz bu karpuzu 2013 yılında bu bölgeye getirerek Adana tipi örtü altı olarak yetiştirmeye başladık. Adana’da dönüme 67 ton alınırken biz burada 1012 ton alıyoruz. Çünkü topraklar ham. Ondan sonra bölgeye girdi. Şu anda Türkiye’de üretim anlamında Adana birinci, Diyarbakır ikinci. Kalite anlamında Diyarbakır birinci, Adana ikinci. Çünkü Diyarbakır karpuzunun sıcaklıktan dolayı ve nem de yok. Çok kaliteli bir aroması var” dedi.

“Tarlada karpuzun tonu 2 bin 500 lira, çarşı da 7 bin 500 lira”
Masraf edildiğinde masrafın karşılığı alındığını dile getiren Atik, “Biz şu anda girdiler anlamında biz verim fazlalığını almazsak zarardayız. Tarlada karpuzu (tonu) 2 bin 500 liraya satıyoruz; çarşı da 7 bin 500 lira. Ürettiğimiz zaman herkesin yiyebileceği şartlarda biz bu malı satıyoruz. Ama çarşıya gidince bizim 2 bin 500 liralık malımıza yüzde 200 eklenerek satılıyor. Bu da halkımızın mağduriyeti demek. Çarşıda yüzde 1020 kar konulsa deriz ki hakkıdır. Diyarbakır’da adam tarlada 2 bin 500 liraya satıyor. Çarşıda 7 bin 500 lira. Yüzde 200 fark olur mu? Burada 250 dönüm ektik. Dönüme 1213 ton civarı bekliyoruz” diye konuştu.

“Rekolteden memnunuz”
Karacadağ bölgesinin altı volkanik olduğu için geceleri çok serin olduğunu kaydeden Atik, “Serinlikten dolayı karpuz bozulmuyor. Rekolteden memnunuz. Biz girdi fiyatlarından memnun değiliz. Yerli Diyarbakır karpuzu değil, Diyarbakır topraklarında yetişen karpuzdur. Fakat karpuz toprakta kendini değiştirir. Bir dönümde 1000 adet karpuz çıkar. Karpuzun ortalaması en düşüğü 8 kilo, en büyüğü 1314 kiloya tekabül eder. Ortalama bir dönümde 11 ton civarı karpuz alıyoruz. Şu anda anca iç piyasaya yeterli geliyor. Geçen senelerde Ukrayna, Irak’a, Suriye’ye ve çeşitli yerlere gönderiyorduk” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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