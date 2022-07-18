Diyarbakır’da toplu taşıma araçlarında klima denetimleri sürüyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, sıcak havalarda vatandaşların sağlıklı ve konforlu seyahat edebilmeleri için, Haziran ayından bu yana toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, şoförleri klima açmaları noktasında uyararak, Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği'ne uymayıp klima açmayan araçlar hakkında cezai işlem uyguluyor.

Klima denetimlerinin yaz boyunca süreceği bildirildi.

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