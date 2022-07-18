PKK'lı teröriste iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 276 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK'lı teröriste iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 276 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

İHA

PKK'lı teröriste iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 276 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında geçen yıl operasyonda yakalanan "Lilit" kod adlı PKK'lı terörist Hatun Dağtaş hakkında birçok suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 171 yıldan 276 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Dağtaş hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Kocaköy ilçesinin Yazıköy Mahallesi'nde 26 Ağustos 2021'de İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Teröristin bulunduğu evin dışında güvenlik güçlerince yapılan ikaz üzerine Dağtaş'ın teslim olduğu belirtilen iddianamede, sanığın 22 yıl önce örgüte katıldığı, örgütün sözde üst düzey sorumlularından olduğu ve Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığının belirlendiği kaydedildi.
İddianamede, operasyonda terörist Dağtaş'ın üzerinde uzun namlulu silah ve çok miktarda mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı. Dağtaş hakkında 45 tanık beyanının yer aldığı iddianamede sanığın 2008'de Siirt'in Baykan ilçesinde Uzman Çavuş Suat Yalçın'ın şehit edildiği ve 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırıya katıldığı ve 2011'de 8 polis memurunun yaralandığı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği noktasına yönelik bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.
İddianamede, "Şüpheli, uzun namlulu otomatik silah ve tabanca ile canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yırtıcı, tahrip edici özelliklere sahip savunma tipi el bombaları ile birlikte yakalanmıştır. Eylemine uyan nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarını işlemiş olduğu anlaşılmıştır. 2008 ve 2011'deki saldırıların devletin birliğine ve ülkenin toprak bütünlüğüne yönelen vahim nitelikte eylemler olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda şüphe bulunmamakla, eylemine uyan devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçunu işlemiştir. Ayrıca şüpheli kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarını da işlediği tespit edilmiştir" denildi.

Terörist Dağtaş’a istenilen ceza
İddianamede tutuklu sanık Hatun Dağtaş hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 171 yıldan 276 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP’ye kayyum atandı
YEREL HABERLER CHP’ye kayyum atandı
Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı
Diyarbakır’da toplu taşıma araçlarında klima denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toplu taşıma araçlarında klima ...
Ceylan Karavil Park’ta hedef yılsonunda 29 milyon misafirini memnun etmek
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park’ta hedef yılsonunda 29 milyon ...
Diyarbakır'da Futbol Akademisi açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Futbol Akademisi açıldı
Diyarbakır’da Karacadağ’ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı Üretici Mehmet Atik: “Tarlada karpuzun tonu 2 bin 500 lira, çarşı da 7 bin 500 lira. bizim 2 bin 500 liralık malımıza yüzde 200 eklenerek satılıyor” “Rekolteden memnunuz. Biz girdi fiyatlarından memnun değiliz”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Karacadağ’ın volkanik arazilerinde ...
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 49'uncu gününde
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 49'uncu ...
Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı
Sulama kanalına düşen Salih, boğuldu
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen Salih, boğuldu
Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını kaybeden çocuğun ailesi İHA’ya konuştu
YEREL HABERLER Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını ...
Serinlemek amacıyla su kanalına giren gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Serinlemek amacıyla su kanalına giren gencin cansız ...
Eski eşinin yaraladığı Esma, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Eski eşinin yaraladığı Esma, kurtarılamadı
Kaymakamın ölümüne neden olduğu Muhammed, bayram ziyaretine gelmiş
YEREL HABERLER Kaymakamın ölümüne neden olduğu Muhammed, bayram ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini ...
Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla ...
"Diyarbakır firmaları gözardı ediliyor"
YEREL HABERLER "Diyarbakır firmaları gözardı ediliyor"
Kaymakam, alkollü araç kullanırken çarptığı Muhammed'in ölümüne neden oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kaymakam, alkollü araç kullanırken çarptığı ...
Kaymakam, alkollü araç kullanırken çarptığı Muhammed'in ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Kaymakam, alkollü araç kullanırken çarptığı ...
Diyarbakır’da alkollü olarak kazaya karışan kaymakam tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da alkollü olarak kazaya karışan kaymakam ...
Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu (2)
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu (2)
Çocukların kavgasına aileler de karıştı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Çocukların kavgasına aileler de karıştı; o anlar ...
Su kanalında 10 kilometre sürüklenen gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Su kanalında 10 kilometre sürüklenen gencin cansız ...
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.