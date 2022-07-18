Yük asansörünün halatı koptu, bodrum katta mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yük asansörünün halatı koptu, bodrum katta mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

DHA

Yük asansörünün halatı koptu, bodrum katta mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı


Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da bir apartmanın bodrum katına yük asansörüyle malzeme indiren 2 işçi, halatın kopmasıyla 3 metreden yere çakıldı. Mahsur kalan yaralı işçiler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak tedaviye alındı.
Olay, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Laleş Bulvarı'ndaki 11 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Tek girişi yük asansörüyle olan bodrum katına malzeme taşıyan K.E. ve M.T. isimli 2 işçi, halatın kopmasıyla 3 metreden yere çakıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralan 2 işçi içeriye başka girişi olmayan bodrum katta mahsur kaldı. Sesleri duyan ve bodrum kata gelenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçileri bulundukları yerden halatla çekip, kurtardı. İşçiler ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yaralı 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2022-07-18 16:59:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı´na kayyum atandı
YEREL HABERLER CHP Diyarbakır İl Başkanlığı´na kayyum atandı
PKK'lı teröriste iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 276 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
YEREL HABERLER PKK'lı teröriste iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ...
CHP’ye kayyum atandı
YEREL HABERLER CHP’ye kayyum atandı
Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı
Diyarbakır’da toplu taşıma araçlarında klima denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toplu taşıma araçlarında klima ...
Ceylan Karavil Park’ta hedef yılsonunda 29 milyon misafirini memnun etmek
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park’ta hedef yılsonunda 29 milyon ...
Diyarbakır'da Futbol Akademisi açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Futbol Akademisi açıldı
Diyarbakır’da Karacadağ’ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı Üretici Mehmet Atik: “Tarlada karpuzun tonu 2 bin 500 lira, çarşı da 7 bin 500 lira. bizim 2 bin 500 liralık malımıza yüzde 200 eklenerek satılıyor” “Rekolteden memnunuz. Biz girdi fiyatlarından memnun değiliz”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Karacadağ’ın volkanik arazilerinde ...
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 49'uncu gününde
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 49'uncu ...
Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: 5 yaralı
Sulama kanalına düşen Salih, boğuldu
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen Salih, boğuldu
Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını kaybeden çocuğun ailesi İHA’ya konuştu
YEREL HABERLER Kaymakamın alkollü araçla karıştığı kazada hayatını ...
Serinlemek amacıyla su kanalına giren gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Serinlemek amacıyla su kanalına giren gencin cansız ...
Eski eşinin yaraladığı Esma, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Eski eşinin yaraladığı Esma, kurtarılamadı
Kaymakamın ölümüne neden olduğu Muhammed, bayram ziyaretine gelmiş
YEREL HABERLER Kaymakamın ölümüne neden olduğu Muhammed, bayram ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini ...
Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla ...
"Diyarbakır firmaları gözardı ediliyor"
YEREL HABERLER "Diyarbakır firmaları gözardı ediliyor"
Kaymakam, alkollü araç kullanırken çarptığı Muhammed'in ölümüne neden oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kaymakam, alkollü araç kullanırken çarptığı ...
Kaymakam, alkollü araç kullanırken çarptığı Muhammed'in ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Kaymakam, alkollü araç kullanırken çarptığı ...
Diyarbakır’da alkollü olarak kazaya karışan kaymakam tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da alkollü olarak kazaya karışan kaymakam ...
Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu (2)
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu (2)
Çocukların kavgasına aileler de karıştı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Çocukların kavgasına aileler de karıştı; o anlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.