Vali Ali İhsan Su LGS’de derece yapan öğrencileri kabul etti

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, 2022 Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) Türkiye 1'incisi olan öğrencileri makamında kabul etti.

Vali Su, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Türkiye 1'incisi öğrencileri Ahmet Tuna Balcı, Furkan Berat Tuzcu ve Zahit Hamza Hatipoğlu ve velileri Kadir Balcı, Adnan Tuzcu, Namık Kemal Hatioplu ile bir süre sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’den LGS'de kenttin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Su, LGS birincileri Ahmet Tuna Balcı, Furkan Berat Tuzcu ve Zahit Hamza Hatipoğlu’nu göstermiş oldukları üstün başarı ve gayretlerinden ötürü tebrik ederek, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Vali Su, LGS birincileri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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