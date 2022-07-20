Diyarbakır’da bayram tatilinde 80 tona yakın tescilli ürünler ciğer ve tatlı satışı yapıldı Diyarbakır esnafı bayram tatilinde ciğer ve tatlıyla bayram etti

Diyarbakır’da esnaf, bayram tatili süresince yoğun bir yerli ve yabancı turist ağırladı. Kenttin tescilli gıdaları olan ciğer, kadayıf ve baklava gibi tatlılardan toplamda yaklaşık 80 tonluk satış yapılarak bayram havası yaşandı.

İnanç turizmi kentlerinden Diyarbakır, Kurban Bayramı tatili süresince yoğun bir yerli ve yabancı turistte ev sahipliği yaptı. Kenttin dinamiklerinden esnaf, özellikle tescilli ürünleri ciğer ve tatlı çeşitleriyle 80 ton gibi bir satış yaparak adeta bayram havası geçirdi. Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, Diyarbakır’ın ayrı bir bayram havası yaşadığını, tatil sezonunda denk gelmesiyle umduklarının üstünde müşterileri ve misafirleri geldiği değerlendirmesinde bulundu.



“Ciğer, bu dönem asıl bayramını yaşadı”

Bayram hazırlığı sebebiyle hem il, hem de il dışı tatlı siparişleri olduğunu aktaran Elkaan, “Takriben 20 tona yakın kadayıf satışımız oldu. 1520 tona yakında baklava satışımız oldu. Ciğere gelince de, asıl bayramını yaşıyoruz bu dönem. Ciğerimiz coğrafi tescil işaret belgesi aldı. Gastronomi turizmine doğru yönelmeye çalışıyoruz. Gastronomi şehrine adayız. Toplamda 49 tane coğrafi işaret tescil belgesi aldık. Bayram süresi içerisinde 40 ton ciğer satışımız oldu” dedi.



“Bayramda ciğer için dışarıda kuyruk oluşmuştu”

Ciğer ustası Onur Erdin, Diyarbakır’da akla gelen ilk şeyin ciğer olduğunu ifade etti. Diyarbakır insanının tatil için dışarı çıktığını, yurt dışından da insanların Diyarbakır’a tatil için geldiğini belirten Erdin, “Sırf Diyarbakır’ın öz ciğerini tatmaya geldi. Bayramda ciğer için dışarıda kuyruk oluşmuştu. Müşteriler burada saatlerce ciğer yemeyi bekliyordu. Bildiğim kadarıyla bayram 45 tona yakın ciğer tüketimi var” diye konuştu.

İstanbul’dan Diyarbakır’a bayram tatili için gelen müşterilerden İsmail Bayrak ise Bayram için İstanbul’dan Diyarbakır’a geldiğini kaydetti. Bayrak, “Diyarbakır’a gelmişken ciğeri yemeden olmaz dedik. Tadına baktık, tadı çok güzel; ciğeri beğendik. Eşim, çocuğumla beraber geldik. Onlarda yediler. Ciğer denilince Diyarbakır’a gelip tadına bakmak lazım” şeklinde konuştu.

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