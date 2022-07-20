İki kardeşin evlat hasreti aynı klinikte son buldu

Diyarbakır’da yaşayan Ahmet ve Mehmet Kırmızıgül isimli kardeşlerin biri 15 yıl, diğeri ise 4 yıl evlat sahibi olmak bekledi. İki kardeş aynı klinikte çocuklarını kucağına aldı.

Diyarbakır’da 15 yıl önce evlenen Ahmet (33) ve Hülya Kırmızıgül ile 4 yıl önce evlenen Mehmet (35) ve Nebahat Kırmızıgül, normal yollarla evlat sahibi olamadı. Birçok klinikte tedavi olan kardeşler, arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Detaylı incelemeleri yapılan kardeşlere 3’lü kombine aynı tedavi ile sperm detoks, fitoterapi ve akupunktur uygulandı. Kardeşlerin evlat hasretleri aynı anda son buldu ve müjdeleri aldılar. Çocuklarını kucaklarına alan kardeşlerden Ahmet Kırmızıgül, oğluna Eyüp Hamza; Mehmet Kırmızıgül ise oğluna Muhammed Sadık ismini verdi. Kırmızıgül ailesi çocuklarıyla birlikte kliniğe gelerek mutluluklarını paylaştı.

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