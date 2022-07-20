Diyarbakırlı öğrencinin YKS dil başarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakırlı öğrencinin YKS dil başarısı

İHA

17 yaşındaki Hayrünnisa Azbay, hafta içerisinde sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan 2022 yılı YKS Dil Sınavında 80 sorunun 77'sini doğru cevaplandırarak önemli bir başarıya imza attı. İlk hedefinin Marmara Üniversitesine girmek olduğunu belirten öğrencinin elde ettiği başarı öğrenim gördüğü Ahmedi Hani Anadolu Lisesinde sevinçle karşılandı.

Diyarbakırlı öğrencinin YKS dil başarısı

17 yaşındaki Hayrünnisa Azbay, hafta içerisinde sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan 2022 yılı YKS Dil Sınavında 80 sorunun 77’sini doğru cevaplandırarak önemli bir başarıya imza attı. İlk hedefinin Marmara Üniversitesine girmek olduğunu belirten öğrencinin elde ettiği başarı öğrenim gördüğü Ahmedi Hani Anadolu Lisesinde sevinçle karşılandı.
2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Dil Sınavı’nın verileri belli olurken, Diyarbakırlı öğrencilerin bu yılki yüksek başarıları kentte sevinçle karşılandı. Son yıllarda yabancı dil bölümlerine olan yoğun ilgi dikkat çekerken, öğrencilerin tercihlerinde de ciddi bir artış yaşanıyor. Başarı gösteren öğrencilerden biri 17 yaşındaki Hayrünnisa Azbay. Yıllardır hayalini kurduğu üniversite yabancı dil bölümü için Haziran ayında yapılan sınava girerek ter döken Hayrünnisa, 80 sorunun 77’sini doğru cevaplandırarak bu alanda önemli bir başarıya imza attı. YKS Dil branşında 460 puan alan başarılı öğrenci, Türkiye’nin bu alanda başarılı ve önde gelen üniversitelerine tercih yapma hakkı kazandı.
Diyarbakır adına elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hayrünnisa Azbay, örgün eğitim aldığı Diyarbakır Kayapınar Ahmedi Hani Anadolu Lisesindeki öğretmenlerinin bu başarıda en önemli pay sahipleri olduğunu söyledi.

"Dil alanında yeni nesillere öncü olmak istiyoruz"
Hedefinin iyi bir üniversitede okuyarak Diyarbakır’a ve ülkeye faydalı bir birey olmak olduğunu anlatan Azbay, ”TYT’de de hedeflediğim başarıya ulaştım. Ama asıl hedefim dil sınavında başarılı olmaktı. Çok şükür hedeflediğim sonuç geldi. Başarılı olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sonuçta hepsi emek harcadı. İlkokuldan beri bu hayali kuruyordum. İngilizce ve yabancı dile karşı hem merakım, hem hedeflerim var. Şanssız bir pandemi süreci yaşadık. Buna rağmen motivasyonumu bozmadım. Okulun olmadığı dönemde kurstaki hocalarımızın verdiği programla bu açığı kapatmaya çalıştık. Hocalarımızın çok ciddi emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. En çok da hocalarımın emeğini ve bana her zaman destek olan ailemin güvenini boşa çıkarmadığım için sevinçliyim. Daha yolun başındayım. Dil alanında uzmanlaşmak istiyorum. Gelecekle ilgili hayallerim var. İyi bir üniversitede okuyarak aileme, şehrime ve ülkeme yararlı olmak istiyorum. Azim, gayret ve inanç başarıyı getirir. Diyarbakır’ın bu anlamda çok iyi potansiyeli var. İnşallah bizim başarımız bizden sonraki nesiller için teşvik edici olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık çalışanlarına ücretsiz 'saldırganı kontrol altına alma' eğitimi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ücretsiz 'saldırganı kontrol ...
İki kardeşin evlat hasreti aynı klinikte son buldu
YEREL HABERLER İki kardeşin evlat hasreti aynı klinikte son buldu
Evlat nöbetindeki baba: “Oğlumu almadan HDP’nin yakasını bırakmayacağım"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: “Oğlumu almadan HDP’nin ...
Diyarbakır’da bayram tatilinde 80 tona yakın tescilli ürünler ciğer ve tatlı satışı yapıldı Diyarbakır esnafı bayram tatilinde ciğer ve tatlıyla bayram etti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bayram tatilinde 80 tona yakın tescilli ...
Vali Ali İhsan Su LGS’de derece yapan öğrencileri kabul etti
YEREL HABERLER Vali Ali İhsan Su LGS’de derece yapan öğrencileri ...
Güneydoğu´da 40 dereceyi aşan sıcaklar bunalttı; yollar boşaldı, süs havuzları doldu
YEREL HABERLER Güneydoğu´da 40 dereceyi aşan sıcaklar bunalttı; ...
DİSKİ ekipleri kanalizasyon şebeke hattında yer değiştirme çalışması başlattı
YEREL HABERLER DİSKİ ekipleri kanalizasyon şebeke hattında yer ...
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Dünya standartlarına uygun otizm merkezi açtı, kötü niyetlilerin saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Dünya standartlarına uygun otizm merkezi açtı, kötü ...
Türkiye'nin en büyük mahallesinin çehresi yeni yollarla değiştiriliyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük mahallesinin çehresi yeni ...
Yük asansörünün halatı koptu, bodrum katta mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yük asansörünün halatı koptu, bodrum katta mahsur ...
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı´na kayyum atandı
YEREL HABERLER CHP Diyarbakır İl Başkanlığı´na kayyum atandı
PKK'lı teröriste iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 276 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
YEREL HABERLER PKK'lı teröriste iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ...
CHP’ye kayyum atandı
YEREL HABERLER CHP’ye kayyum atandı
Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı
Diyarbakır’da toplu taşıma araçlarında klima denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toplu taşıma araçlarında klima ...
Ceylan Karavil Park’ta hedef yılsonunda 29 milyon misafirini memnun etmek
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park’ta hedef yılsonunda 29 milyon ...
Diyarbakır'da Futbol Akademisi açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Futbol Akademisi açıldı
Diyarbakır’da Karacadağ’ın volkanik arazilerinde ekilen karpuzun hasadı yapıldı Üretici Mehmet Atik: “Tarlada karpuzun tonu 2 bin 500 lira, çarşı da 7 bin 500 lira. bizim 2 bin 500 liralık malımıza yüzde 200 eklenerek satılıyor” “Rekolteden memnunuz. Biz girdi fiyatlarından memnun değiliz”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Karacadağ’ın volkanik arazilerinde ...
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 49'uncu gününde
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 49'uncu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.