Esnafın çöp tepkisine belediye başkanından analık çözüm

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Koşuyolu bölgesinde gerçekleştirdiği ziyarette çevredeki esnafın yoğun şikayetine konu olan Ofis Alt Geçidi’ndeki yaya geçidinde uzun süre temizlenmediği için insan sağlığını tehdit eden çöp ve temizlik sorununu verdiği anlık talimatla çözdü.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede sıcak hava koşullarına rağmen ara vermeden sürdürdüğü mahalle, esnaf ve aile ziyaretlerinde yerinde tespit ettiği sorunlara ve vatandaşların şikayetine konu olan hizmet eksikliklerini verdiği anlık talimatlarla vakit kaybına yol açmadan çözmeye devam ediyor. Sunay Caddesi ve Koşuyolu bölgesinde esnaf turuna çıkan Başkan Beyoğlu’ndan esnafın büyük çoğunluğu, Ofis Alt Geçidi’nde bulunan yaya geçidinde yaşanan çöp ve temizlik sorununu aktararak çözüm bulunulmasını talep etti. Sorunun Bağlar Belediyesinin sorumluluk alanında olmadığını bildiklerini belirten esnaf, 'Sizi burada görmüşken size iletelim dedik. Bundan çok rahatsızız. İnsanlar kokudan ve çöpten dolayı oradan geçemiyor. İnsan sağlığı için ciddi tehdit. Sizin de hassasiyetinizi bildiğimiz için sizden çözüm talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Telefonla belediyenin temizlik müdürlüğüne talimat veren Başkan Beyoğlu, sorunun kimin sorumluluk alanında olduğunun önemli olmadığına dikkat çekerek, ”Biz şehrimizdeki tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışıyoruz. Biz olmuşuz, onlar olmuş hiç fark etmez. Gaye memlekete hizmet etmekse buranın kime ait olduğunun bizim için önemi yok. Talimatı hemen verdim, ekip birazdan gelip gereğini yapacak. Biz sizlere hizmetkarız. Her emrinizin başımızın üzerinde yeri var” dedi.

Esnaf, pratik çözüm odaklı yaklaşımından dolayı Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti. Kısa zamanda bölgeye gelen Bağlar Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir biriken çöpleri toplayıp yaya geçidini hijyen haline getirerek bölgeden ayrıldı.

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