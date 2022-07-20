Hararet yapan minibüsün su deposunu açan sürücünün yüzü yandı

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 42 derece sıcaklığa ulaşan havada hararet yapan yolcu minibüsünün su deposunu açan sürücünün yüzü, püsküren kaynar suyla yandı. Sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Silvan kara yolunda meydana geldi. Hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu kentin Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde, henüz adı öğrenilemeyen sürücü, 21 M 0299 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne yolcularını alıp hareket etti. Karaçalı mevkisinde minibüsten dumanların çıktığını gören sürücü, aracı kenara çekip kaputu açtı. Hararet yapan aracın su deposunu açan sürücü, yüzüne kaynar su püskürmesiyle kendini yere attı. Sürücünün bağırışlarını duyan yolcular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yüzünde yanık oluşan sürücü, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yolcular da çağrılan başka minibüsle yola devam etti. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-07-20 16:02:36



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