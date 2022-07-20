Kent turizimi masaya yatırıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 2011 yılında kurulan Diyarbakır Turizm Platformu, Diyarbakır 2022 Kent Turizm hedeflerini belirlemek için bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya gelen Platform bileşenleri olan, Diyarbakır Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, TURSAB, Turizm Otelciler Derneği, STK Başkanları, Alt Kademe Belediyelerin temsilcileri, Turizm Acentaları ile Otel İşletmeleri temsilcileri katıldı. 2022 Kent Turizm Hedeflerini belirleme toplantısının açılışında konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, 11 yıl önce kurulan platformun dönem dönem toplanarak kent turizminin gelişmesine yönelik kararlar aldığını ancak bu buluşmaların zaman zaman sürdürülebilirliğini sağlama konusunda sorunlar yaşadıklarını söyledi.



“Turizm ve gastronomimiz petrol kadar değerli”

DTSO Başkanı Kaya, kentin turizm ve gastronomi yapısını yer altından çıkarılamayan bir petrole benzettiğini belirtti. Kaya, “2018 yılında biz seçildikten sonra platform bileşenlerimiz ile bir araya gelerek yeniden bu süreci yürütmeyle ilgili bir araya geldik. Bu süreçte kentimize Altın Elma ödülünü kazandırdık. Bu konuda kentimiz turizmde hak ettiği bir noktada olmasa bile bileşenler olarak kent turizmini önemli bir noktaya getirmeyi başardık. Son yıllarda yaptığımız küçük dokunuşların bile kentimize kazandırdığı turizm girdisinde karşılığını gördük. Biz bu çalışmayı ortak akılla birlikte sürdürüle bilir bir hale getire bilirsek kentimiz turizm geliri açısından zirve yapacaktır. Farklı kentlerimizden ilimize yönelik gerek tarihi yapılarımız, gerek modern yapılarımız ve gerekse otellerimize yönelik çok önemli övgüler almaktayız. Bu övgülere de bakılırsa turizmde çok iyi bir noktaya gelmek için iyi bir alt yapımızın olduğu da aşikardır. Turizmde iyi bir ivme yakalamış iken platform olarak bunu sürdürülebilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Bunu yaparken en önemli kriter ortak akıl ve tek bir masa etrafında buluşmaktır. Bu masanın etrafında kamu ve yerel kuruluşlar kadar özel sektöründe olması olmazsa olmazlarımızdandır. Hangi çalışma yapılırsa yapılsın sonuçta turistin son uğrak yeri özel sektördür. DTSO olarak uzun bir aradan sonra yeniden bu platformu canlandırmanın gerekli olduğuna inanmaktayız. Tüm bileşenlerin bir masa etrafında toplanıp ortak bir akla hakim kılmamız ve turizm gelirlerini yıl içerisinde doğru dağıtmamız için bu birlikteliği sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya’nın konuşmasının ardından DTSO Turizm Komisyonu Başkanı Alattin Tan’ın moderatörlüğünde katılımcılar platforma yönelik öneri ve taleplerini dile getirdi.

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