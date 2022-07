Diyarbakır "Kültür Yolu Festivali" ile dünyaya tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır’da düzenlenecek “Kültür Yolu Festivali” ile kültürel, sanatsal ve somut olmayan miras üzerinden şehrin dinamiklerini ön plana çıkartarak, kenti ülke genelinde ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, önümüzdeki aylarda Diyarbakır’da yaklaşık 9 gün sürecek “Kültür Yolu Festivali” için kentin paydaşlarıyla bir araya gelerek, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Toplantı sonrası merkez Sur ilçesindeki tarihi İç Kale'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Demircan, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un 'İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne benzer bir festivali Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir festival olarak düzenleyebiliriz' açıklamasını hatırlattı. Demircan, “Dünyanın her yerinde sanatın değişik isimleriyle ilgili değişik festivaller gerçekleştirildi. Bir de şehir festivalleri vardır. Bu şehir kültür festivallerinde murat, şehri ön plana çıkartmak. Şehri kültürel, sanatsal, somut mirası somut olmayan miras üzerinden hem şehrin dinamiklerini ön plana çıkartmak hem de ülke genelinde bunu tanıtmak, hem de dünyaya tanıtmak” dedi.

Diyarbakır'da başta surlar olmak üzere tarihi varlığı koruyarak gelecek nesillere aktarmanın amaçlandığını ifade eden Demircan, “Somut mirası gelecek nesillere aktarmak üzere değişik etkinlikler yapılagelir. İkinci ayağımız ise somut olmayan miras. O da edebiyatımız, yememiz, içmemiz, modamız, müziğimiz, yaşam tarzımız. O da her şehrin kendine ait bir yaşam tarzı vardır. Önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz kültür festivalinin temelini, yapacağımız işleri başlıklarıyla birlikte kararlarını vermek üzere burada bir dizi çalışma ziyareti yapıyoruz. Yerel dinamikler burada çok önemli. İşin sahibi yerel dinamikler” diye konuştu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su ise, kent için kültür festivalinin önemini vurgulayarak, “Hemen hemen kültürün her alanında çok özel, çok güzel etkinlikler gerçekleştirmiş olacağız. Vatandaşlarımız çok farklı etkinlikleri görme, sanatsal etkinlikleri tatma imkanına sahip olacaklar. Diyarbakır, gezilip görülmesi, çok güzel doğal güzelliklere, tarihi dokuya sahip önemli bir kent. Kültür festivali hem ilimiz, hem ülkemiz bazında, dünya çapında tanıtılmasına da çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Turizmin gelişmesine de büyük bir destek sağlamış olacak. Emeği geçen tüm paydaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve kurum amirleri katıldı.

