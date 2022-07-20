Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi tutuklandı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi'nde hemşireleri darp eden hastanı yakını 4 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Ergani Devlet Hastanesi'nde 17 Temmuz günü akşam saatlerinde sağlık çalışanları Avşin D., Ferhat G. ve Osman K., hasta yakınları tarafından darp edildi. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanları darp raporu alarak, hasta yakını 4 şüpheliden şikayetçi oldu. Şüpheli şahıslar, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak Ergani İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. 4 şüpheli savcılık talebiyle bugün tekrar gözaltına alındı. Adli makamlara çıkartılan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.