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Diyarbakır firmaları gözünü Avrupa’ya dikti, hedef 1 milyon dolarlık ihracat Moda ülkesi İtalya başta olmak üzere Avrupa Diyarbakır’dan giyiniyor Diyarbakır’ın tekstil firmaları, “Topraktan podyuma” sloganıyla Avrupa’ya açıldı

İHA

Diyarbakır firmaları gözünü Avrupa’ya dikti, hedef 1 milyon dolarlık ihracat Moda ülkesi İtalya başta olmak üzere Avrupa Diyarbakır’dan giyiniyor Diyarbakır’ın tekstil firmaları, “Topraktan podyuma” sloganıyla Avrupa’ya açıldı

Diyarbakır’da “Topraktan podyuma” sloganıyla moda ülkesi İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat yapan tekstil firmaları, 1 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor.
Diyarbakır’ın bereketli topraklarında üretilen pamuk, bunun işlenmesi ve birçok işleminin yapılması için yapılan yatırımlarla kent tekstilde çağ atlayarak Avrupa’ya açıldı. 60 fabrikaya tahsis edilen alanda şu anda 27 fabrikada 3 bin kişiyle üretim yapılıyor. Yatırımcıların geri kalan fabrikalarda üretim yapılması için çalışmaları devam ederken, bunların da tamamlanmasıyla kentte 10 bin kişi tekstil alanında istihdam edilecek. Kentten moda ülkesi İtalya başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi bölge ve ülkelere direkt ihracat yapılıyor. Güneydoğu Tekstil Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Dalkıran, “Topraktan podyuma” sloganıyla moda yolculuğuna emin adımlarla ilerleyen Diyarbakır firmalarının hedefinin ihracatı 1 milyar dolara çıkartmak olduğunu söyledi.

“Tekstil OSB’de hedef 15 bin kişiyi istihdam etmek”
Diyarbakır Tekstil OSB’de onlarca firmadan bir tanesinde olduklarını belirten GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, fabrikada 150 kişinin çalıştığını söyledi. Dalkıran, “Bu fabrika tam kapasite olduğunda 300 kişi çalışacak. Şu anda burada 27 tane fabrikamız üretime başladı. Bu alan toplamda 60 fabrikamıza tahsis edildi. Geri kalan fabrikalarımızın tamamında inşaat aşamaları devam ediyor. Yıl sonunda büyük bir kısmı üretime başlayacak. Yine taahhüt ettiğimiz istihdam sayısı 10 bin kişi. Ama hedef koyduğumuz yaklaşık 15 bin kişinin Tekstil OSB’nin birinci etabında istihdam edilmesi” dedi.

“Diyarbakır konfeksiyonla ilgili şu anda her şeyi üretiyor”
Tekstil OSB’de şu anda açılan mevcut firmaların yarı kapasiteyle çalışmasına rağmen 3 bin kişinin istihdam edildiğini aktaran Dalkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’nin en kaliteli pamuğunun yetiştiği bölgedeyiz. Dolayısıyla biz GÜNTİAD olarak ilk geldiğimizde pamuğun podyuma çıkarana kadarki alanının oluşması için bir çaba içerisine girdik. Geçmişte de bunların tamamı bu kentte olmuyordu. Bu kent, tekstile tam anlamda entegre değildi. Hem arıtmamızın faaliyete geçmesi, hem boyahanelerimizin açılmasıyla birlikte tam da sloganımızda belirtiğimiz gibi Diyarbakır’ımız bugün 'Topraktan podyuma' bütün işlemlerin olduğu, satış alanlarına varana kadar her şeyin olduğu bir kent olmuş. Diyarbakır’da şu anda konfeksiyonla, giyimle ilgili aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey üretiliyor. Trikodan tutun iç giyime, tişört, gömlek, giyimle ilgili her şeyin üretildiği entegre bir kent ve alan oluşmuş durumda.”

“Silvan ilçesinden direkt İtalya’ya ihracatımız var”
Diyarbakır’daki tekstilcilerin şu anda onlarca ülkeye ihracatı olduğunu ifade eden Dalkıran, “Ve çok daha önemli bir şey söyleyeyim, Silvan’da, Diyarbakır’ımızın ilçesinde direkt İtalya’ya ihracatımız var. Bilindiği üzere İtalya dünyanın moda ve tasarım merkezi. Ama artık global firmaların da gözünü diktiği yer Diyarbakır. Buradan direkt İtalya, Almanya, Avrupa’nın farklı ülkelerine çok rahat bir şekilde şu anda ihracat yapılıyor. Hedefimiz bu anlamda özellikle Diyarbakır’daki tekstilcilerin ihracatta mevcut ihracatımızı katlayarak büyütmek. Bizim hedefimiz Diyarbakır’ı tekstil ve modanın merkezi haline getirebilmek. Diyarbakır’ın bu anlamda çok ciddi bir potansiyeli var. Yaklaşık 100 yatırımcımız şu anda burada yatırım yapmak için sıra bekliyor. Biz günün sonunda Diyarbakır’ı tekstil, yatırım, istihdam, ihracatla isminin anıldığı bir kent olması yolunda bütün çalışmamız bu anlamda. Diyarbakır ihracatını 1 milyar dolara çıkartmak için çaba sarf ediyoruz. Böyle bir hedef koymuşuz. Çalışmalarımız bu anlamda sürüyor” şeklinde konuştu.

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