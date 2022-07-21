Diyarbakır’da 'huzur uygulaması': 18 gözaltı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yapılan 'huzur' uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aralarında yakalama kararı bulunanlarla birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda adli mercilerce yakalama kararı bulunanlarla birlikte 18 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 3 paket halinde 10 gram narkotik madde ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen kontroller sonrasında, şüpheli 18 şahsın gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.