2 metre 20 santimlik 'ata tohumu buğday' sergilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 metre 20 santimlik 'ata tohumu buğday' sergilendi

İHA

2 metre 20 santimlik 'ata tohumu buğday' sergilendi

Diyarbakır'da geçmişi 7 bin yıla dayanan ata tohumunu eken çiftçi, buğday hasadını tamamladıktan sonra sergi açtı. 400 dönümün bir kısmını gübresiz ve ilaçsız eken çiftçi Özkan Yıldırım, boyu ortalama 1 metre 60 santimden 2 metre 20 santime kadar uzanan atalık buğdayı sergiledi.
Kayseri Kültepe ilçesinde arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan ve 7 bin yıllık olduğu değerlendirilen siyez buğdayı (ata tohumunun) ekiminin hasadı tamamlandı. Çiftçi Özkan Yıldırım, boyu ortalama 1.60’tan 2 metre 20 santime kadar çıkan, gübresiz ve ilaçsız dönümde ortalama 840 kilo çıkartan ata tohumunun sergisini açtı. Türkiye’nin dört bir yanından tohumun talep edildiğini belirten Yıldırım, sadece Çiftçilik Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlara maksimum 50 kilogram verebileceklerini ifade etti.

“Gübresiz ve zirai ilaç kullanmadan memnun kaldık”
Ata tohumunun beş yerde gübreli ve gübresiz ekimini yaptıklarını belirten Yıldırım, ortalama 400 dönüme yakın ekim yaptıklarını hatırlattı. Aldıkları verimle ata tohumunun sergisini açtıklarını aktaran Yıldırım, “Türkiye’nin her yerinden gelenler var. Gübreli, gübresiz, sadece gübre ve ilaçsız yaptığımız da var, bakıyorlar. Ata tohumumuzda gübresiz ve zirai ilaç kullanmadan memnun kaldık. Daha iyi bir verim sağladık. İnşallah Türkiye’nin her yerine de 10’ar, 20’şer kilo bizi arayan çiftçilerimize vereceğiz. Amacımız, gözle görülen bir şey olsun. Her bir başağımızda 120 taneden 250’ye kadar tane tuttuğunu görürler. Ortalama 1.60’tan, 2 metre 20 santime kadar boy atıyor. Gübre ile zirai ilaç kullanmadığımız yerde boylar 2 metre 10 santim, 2 metre 05 santim. Ama gübre ile zirai ilaç kullandığımız yerde 1 metre 60 santim, 1 metre 7075 santim arası boy veriyor. Bu, aynı zamanda diğer türlere göre iki katına kadar fark ediyor. Buğday verimimizi de aldık” dedi.

“Hasat, geçen seneye göre iyidir”
Zira ilaç kullanılmamasından memnun kaldıklarını kaydeden Yıldırım, “Salma su dediğimiz akarsuyu bu sene yaptık. Diyarbakır’da baya bir sıcaklar oldu. Bin 100 ile bin 200 arası salma aldık. Gübresiz ve zira ilaç kullanmadığımız yerde ise 760 ile 840 arası aldık. Gübre ile zirai ilaç kullandığımız yerde 550650680 kilo, 700’ü bulamadık. Satışlarımızı yapıyoruz. Çiftçilerimiz gelip görüyor. Bayağı bir talep var. Kota koyduk, Çiftçilik Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesini görmeden satışını yapmıyoruz. Diyarbakır, geçen seneye göre yine iyi. Ama bazı bölgelerde bayağı bir sıkıntı yaşandı. Bismil tarafında çiftçiler mağdur oldu. Hasat geçen seneye göre iyidir. 1,5 ay öncesinde 20 dereceden 40 dereceye çıkan bir sıcaklık geldi. O da ortalama genel olarak buğdayı zayıf getirdi. Diğer buğday çeşitlerinde 300 ile 350 arası alındı. Nadasa yerleri 400 falan aldı diğer çeşit buğdaylarımız. Ama ata tohumumuzun 760 ile 840 kilo arası aldık; zirai ilaç ve gübre kullanmadan” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit ve gazi yakınlarından Diyarbakır Barosu'na tepki
YEREL HABERLER Şehit ve gazi yakınlarından Diyarbakır Barosu'na ...
Belediye Başkanı Lale’den örnek davranış: Kanser hastasının tüm masrafını üstlendi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Lale’den örnek davranış: Kanser ...
Diyarbakır’da 'huzur uygulaması': 18 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'huzur uygulaması': 18 gözaltı
İnşaatın 4'üncü katından düşen usta öldü
YEREL HABERLER İnşaatın 4'üncü katından düşen usta öldü
Diyarbakır OSB'de deprem ve yangın eğitimi tatbikatı
YEREL HABERLER Diyarbakır OSB'de deprem ve yangın eğitimi tatbikatı
Diyarbakır’da farklı türlerde bin 700 ağaç dikildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da farklı türlerde bin 700 ağaç dikildi
Kayapınar Belediyesi’nden yetenek sınavları için ücretsiz hazırlık kursu
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi’nden yetenek sınavları için ...
Diyarbakır'da ailelerin PKK ve HDP'ye karşı eylemleri bin 52'nci gününde
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ailelerin PKK ve HDP'ye karşı eylemleri ...
Diyarbakır firmaları gözünü Avrupa’ya dikti, hedef 1 milyon dolarlık ihracat Moda ülkesi İtalya başta olmak üzere Avrupa Diyarbakır’dan giyiniyor Diyarbakır’ın tekstil firmaları, “Topraktan podyuma” sloganıyla Avrupa’ya açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır firmaları gözünü Avrupa’ya dikti, hedef 1 ...
Kayınbaba sokakta damadını bıçakladı Kayınbabanın evini basmaya giden damadın ailesi de kurşunlandı
YEREL HABERLER Kayınbaba sokakta damadını bıçakladı Kayınbabanın ...
Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'da 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'da 'Kültür Yolu ...
Diyarbakır'da sıcaklardan bunalan çocuklar çözümü belediyenin sulama tankerinde buldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sıcaklardan bunalan çocuklar çözümü ...
Kırmızı ışık ihlali yaptı, kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali yaptı, kafa kafaya çarpıştı
Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi ...
Diyarbakır "Kültür Yolu Festivali" ile dünyaya tanıtılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır "Kültür Yolu Festivali" ile dünyaya ...
Kent turizimi masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kent turizimi masaya yatırıldı
Hararet yapan minibüsün su deposunu açan sürücünün yüzü yandı
YEREL HABERLER Hararet yapan minibüsün su deposunu açan sürücünün ...
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı´na giden 6 kişilik kayyum heyeti ile partililer arasında gerginlik
YEREL HABERLER CHP Diyarbakır İl Başkanlığı´na giden 6 kişilik ...
Kavga eden sürücüler ayırmaya çalışan temizlik görevlisinin kürek ve süpürgesini de kullandı
YEREL HABERLER Kavga eden sürücüler ayırmaya çalışan temizlik ...
Esnafın çöp tepkisine belediye başkanından analık çözüm
YEREL HABERLER Esnafın çöp tepkisine belediye başkanından analık ...
Diyarbakırlı öğrencinin YKS dil başarısı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı öğrencinin YKS dil başarısı
Sağlık çalışanlarına ücretsiz 'saldırganı kontrol altına alma' eğitimi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ücretsiz 'saldırganı kontrol ...
İki kardeşin evlat hasreti aynı klinikte son buldu
YEREL HABERLER İki kardeşin evlat hasreti aynı klinikte son buldu
Evlat nöbetindeki baba: “Oğlumu almadan HDP’nin yakasını bırakmayacağım"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: “Oğlumu almadan HDP’nin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.