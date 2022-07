DİSKİ Genel Müdürü Tutşi’den su tasarrufu çağrısı: “Dikkatli kullanılmazsa su kesintileri yapmak zorunda kalacağız” “Diyarbakır’da su seferberliği başlatıyoruz, her bir hemşehrimizden günlük sadece 10 litre su tasarrufu bekliyoruz”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, yaz aylarında artan su tüketimi ve buna bağlı olarak yaşanacak su kesintilerinin önüne geçmek için tasarruf çağrısında bulundu.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tutşi, yatırımları birer birer hayata geçirdiklerini ve Diyarbakır’ın hızla gelişip büyüdüğünü söyledi. Müdür Tutşi; arıtma tesisleriyle, enerji üretim ve temin merkezleriyle, depolarla, şebekelerle, barajlarla ihtiyacın ötesinde temiz ve kesintisiz su sağladıklarını ifade etti. Tutşi, “Temiz içme suyu arıtma ve temin merkezlerimiz 3 metreküp saniyesine göre projelendirdi. Günlük 285 bin metreküpün üzerinde temiz su üretiyoruz. Ortalama 22 bin metreküp suyu da Gözeli kaynağımızdan alıyoruz. Bu da demek oluyor ki biz günlük 305 bin metreküp su üretiyoruz. 327 bin 236 abonemize 1 milyon 27 bin 435 hemşehrimize her gün kesintisiz temiz içme suyu temin ediyoruz, edebiliyoruz. İnsanların içecek su bulamadığı, dünyanın su kıtlığından bahsettiği bu çağda, bereketli Dicle’mizle, 6 barajımızla, kusursuz çalışan tesislerimiz ve tüm şehri saran şebeke ağlarımızla su varlığında hiçbir sıkıntımız yok. Su zengini, suyla bereketlenmiş bir memleketimiz var” dedi.

Yaz aylarında, havaların aşırı sıcak geçtiği 12 aylık süreçte su kesintileriyle mücadele ettiklerini belirten Tutşi, “Bunun sebebi çok basit, verilerimizle net. Bizim kaynak yetersizliğimiz yok, bizim bilinç yetersizliğimiz var. Aşırı ve yanlış su tüketimi sorunumuz var. Biz suyu maalesef çok aşırı kullanıyoruz, DİSKİ olarak, son 2 yılda yapılan çalışmalarla Diyarbakır’ın suyunu en doğru biçimde yönetmeyi amaçlıyoruz. Son iki yılda kayıp kaçak oranını Diyarbakır merkezinde yüzde 48,89’dan yüzde 35,53’e indirerek günlük 23 bin metreküp su tasarrufunda bulunduk. Sevgili Diyarbakırlılar, sizleri de bu sorumluluğa davet ediyoruz. Çünkü ancak sizin paydaşlığınızla başarabiliriz. Diyarbakır’da su seferberliğimizi başlatıyoruz. Her bir hemşehrimizden günlük sadece 10 litre su tasarrufu bekliyoruz. Peki, 10 litre su tasarrufunu nasıl sağlayacağız. 10 litre su tasarrufu, sizin duştan 5 dakika önce çıkmanızdan geçiyor. Bulaşıklarınızı makinede veya kapta tek seferde yıkamanızdan, balkonunuzu her gün yıkamamanızdan geçiyor. Ayrıca bu 10 litre, arıttığımız temiz içme sularıdır. Hemşehrilerimizden bahçelerini musluklarından akan suyla sulamamalarını önemle rica ediyoruz. Bu ve bunun gibi basit uygulamalarla büyük zenginliğimizi, suyumuzu koruyabiliriz. Bilinçsiz kullanan abonelerimizi, bilinçli abonelerimizin arasına katarak ilerleyebiliriz. Kişi başı 10 litre günlük 10 bin metreküp su kazanmak demektir” diye konuştu.



“Su kesintileri yapmak zorunda kalacağız”

Tutşi, tüketilen suyun 2 katı su ürettiklerini ancak aşırı tüketimden kaynaklı suyun yetmediğine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

“Suyumuzu dikkatli kullanmak zorundayız. Suyumuzu sınırsız ve sorumsuz kullanmaya devam etmemiz durumunda herkes bilsin ki Diyarbakır’da bu yaz su kesintileri yapmak zorunda kalacağız. Bu kesintilere ihtiyacımız olanın 2 katı su ürettiğimiz halde katlanmak zorunda kalacağız. Kişi başı su tüketiminin ortalama 120150 litre (gün) olması gerekirken Diyarbakır’da 303 litre (güne) yükseldi. Lütfen herkes bu problemi görmeye ve bu duruma uygun davranmaya davet edelim. Bir kez daha üstüne basarak tekrar etmek istiyorum. Eğer suyumuzu dikkatli kullanmazsak yaz aylarında su kesintileri yapmak kaçınılmaz olacak. Her hemşehrimiz 10 litre su tasarruf ederse DİSKİ 10 bin metreküp su tasarruf etmiş olacak ve su kesintisine gerek kalmayacak. Su kesintisi yapıyor olmak inanın en çok bizim gücümüze gidiyor. Hiçbir hemşehrimizin su kesintisiyle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Kaynaklarımız zaten yeterli, ihtiyacın ötesinde. Ancak bunu sorumsuz ve sınırsız dağıtamayız. Biz ne kadar su zengini olursak olalım, suyumuzu kontrolsüz kullanmaya devam edersek o zenginlik bize yine yetmeyecek.”



“10 litrelik tasarrufu uygulayın”

Tutşi, tasarrufla su kesintisini bu kentte yaşayanların bitireceğini belirterek, "Allah rızası için suyunuza sahip çıkın. 10 litrelik tasarrufu uygulayın. Biz de suyu kesmek zorunda kalmayalım. Unutmayalım ki su hazinemiz, DİSKİ’nin kaynakları, yatırımlarımız Diyarbakır’da yaşayan 1 milyon 800 bin insanın ortak kaynağıdır. Arıtma tesislerimiz, köylere açtığımız kuyularımız, mevcut 6 barajımız insanımızın ortak varlıkları. Sadece bugün burada yaşayanların değil, bugün doğan ve yarın doğacak her bir hemşehrimizin de ortak varlıkları. Bu farkındalıkla DİSKİ’nin, tüm Diyarbakır’ın, siz değerli hemşehrilerimizin ortak paydaşlığında bugünün ve geleceğin su teminini garanti altına alacağız, inşallah. Bunu hep beraber başaracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.