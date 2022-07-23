Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 54'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 54'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 54'üncü gününe girdi. 7 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı baba Süleyman Aydın, eyleminde kararlı olduğunu söyledi. Baba Aydın, “Ben burada sonuna kadar evladımın mücadelesine devam edeceğim. 3 yıldan fazladır biz burada evlat mücadelesi veriyoruz. Burada anne ve babalar olarak Türkiye’nin dört bir yanına sesleniyoruz, 3 ağaç için kıyameti koparan insanlar neredesiniz, neden konu çocuklarımız olunca susuyorsunuz. 14 yaşındaki çocuklarımız HDP tarafından kandırılarak terör örgütüne teslim edilmiştir. 7 yıldır evladımdan ayrıyım, terör örgütüne satmışlar. Eşim evde ilaç tedavisi görüyor, oğlumu ilk dağa gönderdiklerinden beri evde bitik durumda. Burada vicdanı olan insanlara sesleniyorum, eğer ki sizlerde vicdan varsa gelip evlatlarımızı sizde PKK’dan isteyin. 40 yıldır Türkiye’nin başına bela olan bir terör örgütü var, ama konu terör örgütü olunca susuyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir, gelin hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde terör örgütü ve yandaşlarına dur diyelim. Biz burada sadece kendi evlatlarımız için mücadele vermiyoruz, tüm Türkiye’nin evlatları için buradayız” dedi.

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