Surların 82 nolu burcu kadın lokali oluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmalarını tamamladığı 82 nolu burcu kadın lokaline dönüştürecek.

Büyükşehir Belediyesi, 'Surlarda Diriliş' mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları çerçevesinde 82 nolu burçta çalışmalarını tamamladı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, hazırladığı projeyle, burçta nemlenmeye sebep olan yalıtım problemini çözdü. İç mekan temizliği için kumlama ile yüzey temizliği yapan ekipler, burç girişindeki su birikme sorununu ortadan kaldırdı. Boşalmış taş ve tuğla derz yüzeyleri doldurulduktan sonra, yapıya sızan su sebebiyle boşalmış olan duvar dolgusu enjeksiyon ile sağlamlaştırıldı.



Kadınlar için dinlenme mekanı olacak

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına devri yapılan burç, il ve ilçelerden hastaneye giderken veya çocuğuyla birlikte dinlenip ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alan olarak tasarlanacak. Dağkapı burçlarının hemen yanında yer alan ve içerisinde psikolog ve manevi rehberin de bulunacağı merkezde, kadınlara dinlenirken çeşitli ikramlarda da bulunulacak. Kadınlar, çay ve kahvelerini içip bununla birlikte manevi rehberlik ve psikolojik danışmanlık kurslarından faydalanabilecek.

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