Dalmış Beauty’den buz lazer epilasyonu önerisi

Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, son dönemlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buz lazer epilasyonu uygulamasıyla ilgili bilgi verdi.

Buz lazer epilasyonu yaptırmadan önce bazı durumlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dalmış, uygulamanın güvenli olduğunu söyledi. Dalmış, “Ancak bu yalnızca sertifikalı bir profesyonel tarafından yapılırsa mümkün olacaktır. Bu teknolojinin kullanımı hala yenidir ve bununla ilişkili hala belirli riskler vardır. Ancak deneyimli bir uzmana giderseniz, bu işlemin güvenli olacağından emin olabilirsiniz. Buz lazer epilasyonunun etkinliği, sahip olduğunuz cilt rahatsızlığının türü ve daha önce bu işlemi yaptırıp yaptırmadığınıza göre değişiklik gösterecektir. Buz lazer epilasyon esas olarak yüzdeki ve hatta vücudun diğer bölgelerindeki tüylenmeleri gidermek etmek için kullanılır. Cilt yüzeyindeki benler veya siğiller gibi küçük alanların tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. Buz lazer epilasyonun maliyeti, işlemin uygulanacağı alanının büyüklüğü ve yeri, gerekli seans sayısı gibi farklı faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu noktada geniş bir fiyat araştırması yapıyor olmanız tam olarak beklentinizi karşılayacak olan bir hizmetle tanışmanızı da mümkün kılacaktır. Buz lazer epilasyon, tüylerin köklerden alınmasına yardımcı olan invaziv olmayan bir tedavidir. İşlem, kıl köklerindeki melanini hedef alan ve onları yok eden ve yeni kıl çıkmasını imkansız hale getiren bir lazer kullanılmaktadır. Bu noktada bu lazer fiyatlarının değişiklik gösterdiğini ifade etmek de mümkün olmaktadır” dedi.



“Cilt tipinize dikkat etmelisiniz”

Buz lazer yaptıracakların cilt tipine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dalmış, “Koyu ten rengine sahip kişiler için lazer epilasyon önerilmez. Çünkü lazer yanıklara ve yara izlerine neden olabilir. Lisanslı bir profesyonel, bu tedavinin sizin için uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilecektir. Bütün bu bilgiler doğrultusunda buz lazer uygulaması üst düzey bir etkiye sahiptir. Ankara’daki merkezimizde de uzmanlarımızla bu hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

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