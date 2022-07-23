Hasarlı kazaya karışan minibüse, işçilerin taşındığı minibüs çarptı: 7 yaralı



Selim KAYASerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da hasarlı kazaya karışıp yolda duran minibüse, tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün çarpması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde DiyarbakırElazığ Karayolu Çelikevler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yol üzerinde seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 BK 950 plakalı minibüs ile 34 FBG 483 plakalı otomobil, hasarlı kazaya karıştı. Yolun kenarında bekleyen minibüse, bu sırada aynı yolda ilerleyen ve içerisinde tekstil işçilerinin bulunduğu, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 S 0314 plakalı minibüs çarptı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, yaralıları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kaza sonrası yolu kapatarak trafik akışını tek şeritten sağladı. Kazaya karışan araçlar, bölgeye çağrılan çekicilerle yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ekiplerce inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR

2022-07-23 20:18:00



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