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Yardımcı olmak istediği hasta yakınının saldırısına uğrayan görevli: Şiddet çözüm değil

DHA

Yardımcı olmak istediği hasta yakınının saldırısına uğrayan görevli: Şiddet çözüm değil


Serhat ÖZDEMİRSelim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi´nde güvenlik görevlisi Necdet Umutlu (44), hastaneye ziyarete gelen bir hasta yakınına `Nasıl yardımcı olabilirim?´ dedi. Hasta yakını da `Sen bana yardımcı olamazsın´ diyerek yumruk attı. Umutlu´nun, burnuna aldığı yumruk darbesi sonucu kırılan gözlüğünün camı, alt göz kapağına batarak yırtığa sebep oldu, burnunda da çatlak oluştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Umutlu şiddetin çözüm olmadığını ve saldırgan H.Ç.´nin gerekli cezayı almasını istediğini söyledi. 
Olay, 22 Temmuz´da Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi´nde gece saatlerinde meydana geldi. Hastanede nöbetçi olan güvenlik görevlisi Necdet Umutlu, katları gezdikten sonra acil servis girişindeki görevli olduğu noktaya geçti. Bu sırada hasta olan babasını ziyarete gelen H.Ç.´ye Necdet Umutlu, `Nasıl yardımcı olabilirim?´ dedi. H.Ç. de `Sen bana yardımcı olamazsın´ diyerek Umutlu ile tartışmaya başladı. H.Ç., Umutlu´nun boğazından tutunca tartışma büyüdü. Çevredekiler tarafları sakinleştirmeye çalışıp ayırdı. Bu sırada H.Ç., güvenlik görevlisi Umutlu´ya yumruk attı. Burnuna gelen yumrukla Umutlu´nun kırılan gözlüğünün camı alt göz kapağına battı. Umutlu, kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine hastaneye gelen polis, H.Ç.´yi gözaltına aldı. Umutlu´nun yapılan kontrolünde alt göz kapağında yırtık ve burnunda çatlak olduğu tespit edildi. Cam parçası yapılan operasyonla Umutlu´nun göz kapağından çıkarıldı. H.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
`YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIRKEN BİZİ DARBETTİ´
Necdet Umutlu, sağlık ve hastane çalışanlarına şiddetin son bulması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Devriyem bittikten sonra onkoloji acil girişte oturuyordum. O sırada yanımızda bize bakan biri vardı. Biz de `Buyur, nasıl yardımcı olabiliriz?´ dedik. O da `Siz kimsiniz? Bana yardımcı olamazsınız´ dedi. Sesini yükseltmeye devam etti. Biz yardımcı olmaya çalıştık. Fakat yerimden kalktığım esnada boğazımdan tuttu. Arkadaşlar ayırdı, ardından akrabaları araya girdi. Biri beni tutunca bana yumruk attı. Gözlük kırılınca, alt göz kapağım yırtıldı. İçerisine cam parçası girdi. Rapor aldım, ardından emniyete giderek şikayetçi oldum. Onu serbest bıraktılar. Ne olacağını bilmiyorum. Sağlıkta şiddetin olmasını istemiyoruz artık. Babası rahatsızmış. Galiba hırsını bizden çıkarmaya çalışmış. Biz ona yardımcı olmaya çalışırken o bizi darbetti.  Bu konunun takipçisi olacağız. Hastane başhekimi de arayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek, konunun takipçisi olduklarını belirtti. Hastanede çalışanlara şiddetle yaklaşılmaması lazım. Şiddet çözüm değildir. Umarım gerekli cezayı alır." 
Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (HUZUR-SEN) Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Böçkün de saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Böçkün, "Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının artık son bulmasını istiyoruz ve yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hastanede çalışanlar vatandaşların sağlıkları için hizmet veriyorlar. Güvenlik görevlisi arkadaşımız da bu konuda hasta yakınına yardımcı olmak istemiş. Ancak yüzüne aldığı darbe sonucu iş göremez duruma geldi" diye konuştu. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA
2022-07-24 10:34:48

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