Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çınar ilçesi Mardin yolu Zerzevan Kalesi civarında direksiyon hakimiyetini kaybeden 07 AUY 267 plakalı Fiat model otomobil sürücüsü takla attı. Kazada, araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

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